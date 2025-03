Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-03-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione sulla diramazione Roma nord per un veicolo che ha preso fuoco code per un km tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano Verso l'auto sole sempre un veicolo che aveva preso fuoco ancora code per un km sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone verso Napoli per un mezzo pesante intraversato chiusa la via Aurelia all'altezza di Massimina in direzione di Roma ilè deviato al km 13 e 700 allo svincolo Massimina inevitabili code code che al momento partono da Malagrotta curiosi in direzione opposta a partire dal raccordo anulare sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tratti tra la Cassia bis e la 24 stessa situazione sulla carreggiata esterna con incolonnamenti dalla Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud per un incidente code su via di Pratica all'altezza della Pontina nelle due direzioni sulla stessa puntina incolonnamenti tra Castel Romano e Pomezia verso Latina altre cose su via dei Castelli Romani nei pressi di Pomezia nelle due direzioni nella zona dei Castelli Romani Infine si sta in coda sulla Appia all'altezza di Frattocchie è lungo la maniera in prossimità di Grottaferrata da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.