Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-03-2025 ore 09:30

luce verdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sul tratto della A1 firenze-roma tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma rallentamenti peranche sulla via Pontina tra Aprilia e Pomezia in direzione della capitale a seguire code sempre pertra Tor de' Cenci è l'Eur a Roma trafficato il Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale per un incidente tra via delle Valli e la galleria Giovanni XXIII in direzione Piazzale degli Eroi chiuso per un incidente il tratto di via del mare tra Acilia e Ostia In entrambe le direzioni ildiretto ad Ostia viene deviato su via dei Romagnoli mentre quello diretto a Roma viene convogliato Sulla via Ostiense e Viale dei Romagnoli prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico scattato alle 9 uno sciopero ferroviario nazionale Torre del personale del gruppo Ferrovie dello Stato treni a rischio fino alle 17 è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della ASD in collaborazione con Roma Capitale