Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: Ecco Chi E’ Stato A Rapire Can!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Nella seconda stagione di, il rapimento di Can scatena una serie di colpi di scena. Ye?im è davvero un’eroina o sta solo cercando di salvarsi? Scopri la verità!2: Il Rapimento di Can e il Colpo di Scena InaspettatoLa seconda stagione dipromette colpi di scena e tensione alle stelle. Al centro delle nuove puntate, il drammatico rapimento del piccolo Can sconvolgerà le vite dei protagonisti, portando alla luce inganni e alleanze inaspettate. Se inizialmente il gesto di Ye?im sembrerà quasi nobile, la verità è ben diversa: la donna agirà per paura di finire dietro le sbarre, spinta dalla zia Ilknur a fare marcia indietro prima che sia troppo tardi. Ma come si arriverà a questa situazione? E chi sono i veri burattinai dietro il piano?Mualla e Ye?im: il piano perCanTutto avrà inizio quando Mualla, la madre di Behram, si renderà conto che il figlio potrebbe non farcela dopo la sparatoria in cui è rimasto ferito.