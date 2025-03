Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni: Tarik muore? Il grave malore

Yesim uccidenelle nuove puntate italiane di? Leturche segnalano un nuovo piano della Denizeren, la quale prende una terribile decisione sulla vita del padre di sua figlia Oyku. La donna ha come scopo quello di uccidere, che lei ama chiamare Murat, avvelenandolo. Ma bisogna fare attenzione a ciò che accade subito dopo l’avvelenamento, con Yesim che si ritrova nuovamente a difendersi da pesanti accuse.: Yesim vuole uccidereLeggi anche:, Oylum incinta: Tolga e Guzide reazioniQuesta fase della trama diprende inizio nel momento in cuidecide di togliere i nomi dei figli Ozan e Oylum dal suo testamento, lasciando così il suo patrimonio solo a Oyku. Consapevole che sua figlia erediterà molti soldi, Yesim rivela a sua zia di avere intenzione di uccidere il suo compagno per avere la sua eredità ultramilionaria, intestata alla bambina.