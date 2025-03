Sbircialanotizia.it - Tradimento, anticipazioni: gravidanza segreta, l’ira di Güzide e la resa dei conti

Uno stravolgimento così forte, sinceramente, non ce lo aspettavamo. Voi probabilmente siete ancora increduli, eppure le prossime puntate diporteranno in primo piano la situazione complicata di Oylum Yenersoy, che si ritrova incinta senza averlo desiderato. Quel bambino in arrivo sta davvero ribaltando gli equilibri. Ed è un macigno che grava su tutti, perché . L'articolodie ladeiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.