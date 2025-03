Lortica.it - Tra sogno e realtà

Leggi su Lortica.it

Quando mi addormento, mi chiedo: cosa accadrà dopo? Mi risveglierò? Dove andrò, chi vedrò? Forse entrerò nel mondo dell’aldilà, quel sottile confine tra la vita reale e l’ignoto, un territorio fatto di ricordi, illusioni, esperienze vissute o solo immaginate.Da bambino, quando avevo la febbre alta, mi trovavo immerso in un mare torbido e melmoso, come se un’onda mi travolgesse trascinandomi sott’acqua. Solo quando il mare diventava limpido e calmo capivo che la febbre era passata, e allora potevo godermi la pace dell’acqua intorno a me.Uno dei miei sogni ricorrenti mi porta in due diverse stazioni sciistiche. La prima, situata su un ex vulcano a sud di Perugia, è su due livelli: al primo c’è un rifugio in legno, avvolto dal calore umano, simile a una sauna; accanto, una pista – anzi, un fossato – in cui scendo seguito da Tommaso e altri amici.