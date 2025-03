Sport.quotidiano.net - Tra settore giovanile e mercato. "Recanatese, ragazzi in rampa di lancio»

Come anticipato laha perfezionato ieri il tesseramento di Manuel Vessella, laterale sinistro di 22 anni, ex Arzignano e Fermana. Le sue qualità, palesate in allenamento, unite all’impegno hanno convinto i dirigenti a dargli questa chance ed avere una pedina in più per l’intenso finale di stagione. Intanto i successi che le varie compagini del vivaio stanno mietendo un po’ su tutta la linea non possono passare inosservati e chi meglio di Leonardo Scodanibbio, da luglio scorso responsabile del, può aiutare a comprendere se e quanto questi risultati sono in parte sorprendenti anche per gli stessi addetti ai lavori? "Stiamo raccogliendo quanto facciamo in settimana: un lavoro metodico, serio, scrupoloso. Talvolta il campo non è la perfetta cartina di tornasole di tutto questo ed il fatto che riusciamo a concretizzare gli sforzi ci soddisfa appieno".