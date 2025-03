Tra poco l’annuncio Cecilia Rodriguez presa in contropiede chi sa ha parlato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da settimane di parla di, che secondo i rumor sarebbe incinta del primo figlio. Nei giorni scorsi, in occasione del suo 35esimo compleanno, suo marito Ignazio Moser, l’ha svegliata con una piccola colazione a letto e alla domanda “Cosa vorresti per questo tuo 35esimo compleanno?”, ha risposto con un bellissimo: “Niente, ho tutto”.La frase di, secondo i social, sarebbe una sorta di conferma alla voce sulla sua prima gravidanza che circola da settimane. Gli indizi raccolti in questo periodo sono diversi. A fine anno, la sorella di Belen e Ignazio Moser potrebbero essere stati seguiti da medici specializzati per la fecondazione assistita e nelle ultime settimane alcuni video dicon un sospetto pancino arrotondato hanno fatto pensare che i due siano in attesa del primo figlio.