Lanazione.it - «Tra Angeli e Demòni», il nuovo singolo degli Oro

Arezzo, 19 marzo 2025 – Band tutta aretina, ha fatto la storia della musica con la canzone «Vivo per lei». Adesso, gli Oro tornano protagonisti. È fuori su tutte le piattaforme «Tra», ilOro, inciso nella Casa Circondariale di Foggia, interpretato da Valerio Zelli feat Savino L. e Antonio C. per la Music Records Italy e Maqueta Records presentato in anteprima su Radio Effe. Il brano è nato da un progetto sociale di Valerio Zelli, coautore e interprete del gruppo che ha unito arte e riabilitazione in un laboratorio mettendo a disposizionealtri la musica e la sua forza nel diventare dono e cura. Un dono anche per lo stesso artista che, non a caso, con un brano ricco di significati traccia con indelebile certezza quale sia la sua attitudine a lasciare il segno con le sue canzoni.