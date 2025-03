Toyota rafforza la sua strategia multi-tecnologica

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ladipunta a offrire ai clienti soluzioni su misura, tenendo conto delle diverse esigenze e contesti geografici. L’azienda giapponese propone una gamma di propulsioni differenziate: dai veicoli ibridi flex-fuel in Sud America alle berline a idrogeno in Giappone, fino ai veicoli elettrici a batteria (BEV) destinati all’Europa. Con un mercato europeo .L'articolola suaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?