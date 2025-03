Leccotoday.it - Toro scappa dal macello e corre per il paese: ferita una donna

Leggi su Leccotoday.it

Come nella migliore tradizione di film e cartoni d'animati, con ogni probabilità voleva soltanto salvarsi la vita, e per questo èto dal. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo, unha causato il panico aggirandosi per le strade di Oggiono. Non solo: nella sua corsa ha anche.