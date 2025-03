Lanazione.it - Tornano le Giornate Fai : "Viaggio nella bellezza dei luoghi ’nascosti’". Tutte le opportunità

Tresvelati in tutto, dal piccolo gioiellino di San Leone a Pistoia, al Monastero delle Benedettine a Montecatini Alto fino al Salone delle feste del Kursaal, a Montecatini. BentornateFai di Primavera, iniziativa promossa dal Fai-Fondo per l’ambiente italiano e realizzata grazie all’impegno di un esercito di volontari che da trentatré anni apre o riapre al pubblicod’interesse storico e culturale solitamente inaccessibili. Una vera e propria occasione insomma, il cui significato si amplifica quest’anno: il Fai compie infatti cinquant’anni dalla sua nascita. Da segnare in agenda sono le date del 22 e 23 marzo. Partendo dalla città, la chiesa di San Leone sarà accessibilesola giornata di domenica 23 marzo (dalle 9 alle 18) grazie alla disponibilità dei volontari del Gruppo Fai Pistoia-Montagna Pistoiese.