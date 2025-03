Torna il Premio Giovani Imprese - Believing in the Future

Leggi su Gqitalia.it

Ilin the, nato nel 2015 su iniziativa di Altagamma, celebra il talento, la visione e il coraggio delle nuove generazioni imprenditoriali italiane. In questi nove anni ha sostenuto e dato visibilità a ben 55 aziende emergenti, valorizzando chi con passione e determinazione sta scrivendo il futuro dell’eccellenza italiana.Altagamma continua a credere e a investire nei nuovi protagonisti del Made in Italy, supportando leemergenti in sette categorie chiave: moda, design, gioielleria, velocità (nautica e motori), hotellerie & wellness, alimentare e innovation. Un progetto che rappresenta non solo un, ma una vera e propria piattaforma di crescita, realizzata in collaborazione con Borsa Italiana, ELITE-Gruppo Euronext e SDA Bocconi School of Management.