Torino, Roua Nabi uccisa dal marito: braccialetto elettronico ignorato

Una tragedia sconvolge, 35 anni, vienedalAbdelkader Ben Alaya, 48 anni. L’omicidio avviene davanti ai figli della coppia. La donna aveva denunciato l’uomo per maltrattamenti. Unavrebbe dovuto proteggerla, ma qualcosa non ha funzionato.Leggi anche: Uccide l’ex moglie davanti ai figli: arrestato. L’uomo aveva ilAllarmi inascoltatiIldi Ben Alaya ha lanciato quattro allarmi il giorno dell’omicidio. Nessuno è intervenuto. La compagnia telefonica che gestisce il dispositivo conferma: diversi alert sono stati ignorati. La situazione non era sconosciuta agli investigatori.e moglie continuavano a vedersi, a volte spegnevano ildi comune accordo.La dinamica dell’omicidioLa mattina del 23 settembre,fa entrare in casa Ben Alaya.