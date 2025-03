Top-16 Basket Champions League 2025 Reggio Emilia sconfitta a Manresa 96-90

Leggi su Sportface.it

Trasferta amara per l’UnaHotelsnella penultima giornata del Girone K della Top 16 dellaball. Sul parquet del Pavellò Nou Congos, la compaginena è statacon il punteggio di 96-90 dagli spagnoli del Baxi. Squadre che ora sono appaiate a quota 7 punti in classifica, con la Reggiana che però mantiene la seconda posizione in virtù della migliore differenza canestra nei due scontri diretti data la vittoria per 85-70 all’andata. Top scorer di serata Alston Jr con 29 punti, mentre il migliore perè Vitali con 19.Kenneth Faried and Stephane Gombauld (Unahotels) during Pallacanestro Reggiana vs Telekoms Bonn,ball match in, Italy, January 15LA CRONACA DELLA PARTITAInizio incoraggiante da parte della formazionena, che con un Barford propositivo si porta fino al +5 nel quarto d’aperura, salvo incappare in qualche turnover di troppo che riporta i baschi a contatto e fino al 23-23 dopo i primi dieci minuti.