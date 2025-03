Isaechia.it - Too Hot to Handle Italia, un famoso cantante alla conduzione dell’iconico reality di Netflix: ecco chi

Grandi novità in arrivo per la piattaforma streamingper chi è super appassionato aishow.Il mese scorso infatti si era a lungo parlato della versionena di due programmi che hanno riscosso successo in tutto il mondo: Love is Blind e Too Hot to. Ed è proprio a proposito di quest’ultimo che sono state annunciate due grandi novità. La prima riguarda il famosissimo cantautore che sarà al timone di questa nuova esperienza. Stiamo parlando di Fred De Palma che sarà al timone di Too Hot to.La seconda novità riguarda la messa in onda di questa versionena del programma, ossia il 9 maggio. Ad annunciare il tutto è stata la pagina social di:Fred De Palma, 10 single tremendamente hot, e un solo obbligo per vincere tutto il montepremi: NON cedere alle tentazioni.