Movieplayer.it - Too Hot To Handle Italia: quando arriva su Netflix il reality, con un conduttore d'eccezione

Leggi su Movieplayer.it

Il noto format internazionale sta per sbarcare su, la piattaforma streaming ha svelato il nome del conduttore dell'iconicoshow cheper la prima volta nel nostro paese. Preparatevi a un'esplosione di seduzione e autocontrollo: Too Hot todebutterà in esclusiva suil prossimo venerdì 9 maggio. Prodotto da Fremantle, l'adattamentono del celebre format internazionale promette di alzare ulteriormente la temperatura, come suggeriscono le prime immagini del teaser trailer rilasciato dalla piattaforma streaming. A guidare i concorrenti in questa esperienza unica sarà un ospite d': Fred De Palma. Con il suo carisma e la sua energia travolgente, il noto artista accompagnerà il gruppo di single più hot del momento in un viaggio fatto di tentazioni, emozioni e sfide personali.