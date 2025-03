Davidemaggio.it - Too Hot To Handle, Fred De Palma è il conduttore della prima edizione italiana

Leggi su Davidemaggio.it

Avventura inedita in arrivo perDe. Il cantante piemontese è stato scelto da Netflix come narratoredi Too Hot To, disponibile sulla piattaforma streaming da venerdì 9 maggio 2025.Il regolamento di Too Hot ToItaliaCome avviene nelle edizioni estere del programma, nato nel Regno Unito nel 2020, Too Hot Toseguirà la gesta di un gruppo di dieci aitanti concorrenti, chiamati a convivere in una location da sogno al fine di conquistare un ricchissimo montepremi. Per agguantarlo dovranno però rispettare un’unica regola: non potranno fare sesso. Un’impresa non facile, dato che la produzione del reality show farà di tutto per metterli alla prova, tra party del peccato e la presenza di Lana, una ‘diabolica’ intelligenza artificiale che, di volta in volta, cercherà di influenzare il loro percorso.