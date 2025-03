Europa.today.it - "Tony Effe indagato per rissa aggravata con tre buttafuori": cos'è successo

Leggi su Europa.today.it

per "" per una lite risalente all'estate di due anni fa avvenuta a Porto Cervo. A ricostruire il fatto è La Repubblica, secondo cui trapper, al secolo Nicolò Rapisarda, sarebbe finito nel fascicolo della Procura per unain cui furono coinvolti anche tre.