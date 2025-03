Liberoquotidiano.it - Tony Effe indagato per rissa aggravata: caos e botte a Porto Cervo. Clamoroso: chi spunta nell'inchiesta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Altri guai per il rapper, che risultaper. La notizia dell'viene rilanciata da Repubblica, secondo cui la Procura avrebbe inserito il suo nome nel fascicolo relativo a un episodio avvenuto due anni fa in Costa Smeralda. L'artista, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, sarebbe stato coinvolto in un violento scontro con alcuni buttafuori di una discoteca, insieme a un gruppo di amici. La notifica ufficiale dell'indagine - si apprende leggendo il quotidiano - è stata recapitata ae al suo legale, Donatella Cerè, il 10 marzo scorso, al termine di un'approfondita attività investigativa. Tra gli altri indagati figurerebbero anche un pugile milanese, noto per essere spesso al fianco del rapper – e che lo ha accompagnato anche all'ultimo Festival di Sanremo – e un tifoso della Lazio, entrambi trentatreenni.