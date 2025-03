Thesocialpost.it - Tony Effe, il trapper “indagato per rissa aggravata”

, noto rapper e all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è finito nel fascicolo d’inchiesta della Procura per unaavvenuta due anni fa in Costa Smeralda. L’artista, protagonista dell’episodio, si trova ora sotto indagine per uno scontro violento con buttafuori di una discoteca.Leggi anche: Sanremo, il Codacons denunciae la Rai per il caso della collanaL’incidente e le indaginiSecondo quanto riportato da Repubblica, l’episodio risale all’agosto del 2023, quandoe un gruppo di amici sono stati respinti all’ingresso di un noto locale a Porto Cervo, una delle località più esclusive della Costa Smeralda. La situazione è degenerata rapidamente, con il gruppo che ha reagito scatenando il caos e provocando danni al locale. Alla fine, sei persone sono rimaste ferite, ma nessuna ha sporto denuncia.