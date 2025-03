Velvetgossip.it - Tommaso deluso dai gieffini: ecco chi ha smesso di seguire

Leggi su Velvetgossip.it

A sole 24 ore dalla sua uscita dal Grande Fratello,Franchi, il giovane idraulico toscano che ha conquistato il pubblico nel corso del reality, ha ripreso il controllo dei suoi profili social, rivelando già alcune scelte che non sono passate inosservate ai suoi fan. In un gesto che ha suscitato curiosità e speculazioni,hadidiversi ex compagni di avventura, scelte che hanno indotto i suoi sostenitori a interrogarsi sul perché di queste azioni.le scelte social diLe fan hanno notato cheha tolto il follow a un numero ristretto di ex coinquilini, tra cui spiccano nomi come Luca Giglio, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Pamela Petrarolo. Non è sfuggita nemmeno l’assenza dalla sua lista di seguaci della bella spagnola Maica Benedicto, con la qualeaveva instaurato una breve ma intensa amicizia durante il suo soggiorno nella casa.