Oasport.it - TIRO CON L’ARCO. Mauro Nespoli: Dal Mito di Robin Hood alle imprese olimpiche

Leggi su Oasport.it

In questa intervista, Alice Liverani e Michele Cassano intervistano, uno dei migliori arcieri italiani di sempre . Classe 1987, appartenente al gruppo sportivo dell’Aeronautica,ha conquistato numerosi successi internazionali, tra cui 4 medaglie mondiali , l’Argento a squadre a Pechino 2008 , l’Oro olimpico a squadre a Londra 2012 e l’Argento individuale a Tokyo 2020 . Con Parigi 2024 in vista, sarà la sua quinta Olimpiade, un traguardo straordinario! In questa chiacchierata,ci racconta le emozioni legatesue medagliee svela quale sia quella che ha il valore più speciale per lui. Parlerà anche di come è iniziato il suo percorso, inseguendo ildi, ma con l’obiettivo di vincere le Olimpiadi . Scopriremo insieme come lavora sulla concentrazione e l’aspetto mentale per mantenere la calma nei momenti più cruciali.