Timore amianto al centro sportivo. Lavori bloccati

Materiali sospetti e magari pericolosi, per l’eventuale presenza di, ritrovati durante gli scavi nell’area deldi via Deledda, nella frazione di Santa Margherita. Materiali emersi durante idi realizzazione dei nuovi spogliatoi e magazzini a servizio del campoche sorge a nord della città, e che adesso saranno analizzati, per essere quindi rimossi e smaltiti correttamente, così da mettere in sicurezza i terreni e poter proseguire in tutta tranquillità le opere di sistemazione e riqualificazione dell’impianto. È il problema riscontrato durante il cantiere portato avanti da una ditta romana di Fiumicino per il restyling della struttura sportiva: per farvi fronte il Comune ha subito affidato a una società comasca specializzata un servizio di campionamento e analisi dei materiali.