Ilrestodelcarlino.it - Tifoso arriva dalla Germania per Bologna-Lazio ma viene arrestato dai carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 marzo 2025 - Èto in cittàper assistere a una partita del. La sua incrollabile fede calcistica, però, gli è costata cara perché il, un polacco di 43 anni, era destinatario di un mandato d'arresto europeo per guida in stato d'ebrezza e appena ha messo piede in Italia è stato rintracciato edaidella Sezione radiomobile. L'uomo, residente in, nei giorni scorsi erato in città per andare a vedere il matchallo stadio Dall'Ara. A seguito di un controllo, però, il quarantatreenne è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo e per questo motivo è stato immediatamente rintracciato daidel radiomobile, che lo hanno raggiunto enell'hotel in provincia dove soggiornava.