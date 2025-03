Ti prego dicci che è vero Ida Platano bomba sul volto di Uomini e Donne

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mancano più o meno due mesi alla conclusione di questa edizione die tra i fan più appassionati del dating show di Maria De Filippi continua a serpeggiare una domanda: Idatornerà? La storica dama, assente per tutta la stagione, ha recentemente riacceso le speranze del pubblico con un gesto enigmatico sui social.Mercoledì 19 marzo, Ida ha condiviso una storia su Instagram che ha catturato l’attenzione di molti. Il messaggio di un fan, pieno di speranza, recitava: “Ti rivedremo a? Ti, dimmi di sì“. Tuttavia, l’ex dama non ha aggiunto alcun commento o indizio che potesse confermare o smentire la sua possibile partecipazione alle prossime registrazioni. Questo silenzio ha alimentato le speculazioni, facendo credere a molti che qualcosa possa bollire in pentola.