Nerdpool.it - Thomas Taylor al COMICON di Napoli: in esclusiva su Always Wands la nuova edizione scozzese di Harry Potter and the Philosopher’s Stone autografata

Leggi su Nerdpool.it

Gli appassionati die del collezionismo hanno un appuntamento imperdibile:, il primo illustratore della saga, sarà ospite aldi2025 dal 1° al 4 maggio. In occasione del suo arrivo,offre un’opportunità unica: l’acquisto indelladiand the, illustrata dae firmata direttamente dall’artista.Un’per veri collezionistiQuesta rara versione del primo capitolo della saga è un vero e proprio gioiello da collezione, per diversi motivi:Copertina illustrata da: Il primo artista a dare un volto grafico atorna con unache celebra la magia della saga.: Un omaggio alla cultura e ai luoghi che hanno ispirato J.