Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus: la qualificazione in Champions League potrebbe non bastare! Frizioni e perplessità sulla sua gestione. La rivelazione sul tecnico bianconero

di RedazioneNews24, lainnon! Ladi Gianluca Di Marzio a Sky SportIntervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fornito un importante aggiornamento in casasul futuro di. Le sue parole sul.DI MARZIO – «Se fino alla scorsa settimana il segnale che arrivava era: comunque vada continueremo conperché abbiamo intrapreso un percorso con lui a lunga scadenza, adesso è chiaro che il raggiungimento dell’obiettivoè determinante per decidere se andare avanti. E non è nemmeno più così sicuro, perché si capisce che ci sono delle, una situazione che non convince nel rapporto con la squadra, nell’evoluzione del gioco, nello sviluppo.