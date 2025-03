Ilnapolista.it - Thiago Motta ha trasformato (o ridotto) la Juventus nel Bologna: Tuttosport non si dà pace

Leggi su Ilnapolista.it

ha(o) lanelnon si dàstanno impazzendo. Non riescono a rassegnarsi a quel che hanno dovuto subire quest’anno con la premiata coppia-Giuntoli che ha distrutto lacome neanche il peggior nemico bianconero avrebbe saputo fare. Oggi il quotidiano diretto da Vaciago dimostra, con un ampio servizio, comeha plasmato las immagine e somiglianza del suo. Le statistiche delle due squadre sono uguali in maniera impressionante. Ovviamente il giornale di area juventina non riesce a darsi. Il pezzo – documentatissimo – è di Cristiano Corbo.non ha mai voluto piegarsi a ciò che rappresenta la, non ha mai assorbito l’ossessione alla vittoria. Meno pragmaticamente, ha provato ad anteporre il suo credo calcistico ai momenti, alle difficoltà, alle dinamiche concretamente diverse trovate in bianconero, provando a modifi care la Juve più di quanto la Juve potesse modificare lui.