Juventusnews24.com - Thiago Motta Giuntoli, ieri nuovo colloquio alla Continassa: di cosa hanno parlato i due. Tutti i retroscena

di Redazione JuventusNews24: trovata questa possibile soluzione per uscire dcrisi. I dettagli e le ultimissime novità L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in casa Juventus a tre giorni dsconfitta rimediata sul campo della Fiorentina che ha reso ancora più pesante l’aria dalle parti dellaal quartier generale bianconero si è visto anche, che ha avuto unconper cercare di trovare una soluzione e uscire dcrisi. Un’opzione potrebbe essere quella del cambio modulo per sfruttare meglio le qualità dei giocatori, già a partire dal Genoa.Leggi su Juventusnews24.com