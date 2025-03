The Punisher | cosa è accaduto al figlio di Frank Castle?

Leggi su Cinefilos.it

Thealdi, alias The, ha avuto una tragica storia di origine nel MCU prima di incontrare Matt Murdock in Daredevil di Netflix e tornare in Daredevil: Rinascita.di Jon Bernthal ha fatto il suo debutto nella seconda stagione di Daredevil, dove il Diavolo di Hell’s Kitchen lo ha affrontato per i suoi metodi ultraviolenti di lotta al crimine.è andato in prigione, ha collaborato con riluttanza con Wilson Fisk e ha unito le forze con Daredevil prima di continuare la sua crociata autoimposta per eliminare il crimine alle sue condizioni.L’ultima volta che si è vistoè stato negare a un ufficiale di lavorare come assassino per la CIA per continuare a spazzare via intere bande criminali da solo.