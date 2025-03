Movieplayer.it - The Monkey, la recensione: Stephen King e il gioco sanguinoso di Osgood Perkins

Leggi su Movieplayer.it

Dopo Longlegs, il regista adatta l'autore del Maine in un horror dai tratti comedy, che (si) diverte nel mettere in scena le morti causate di una scimmia giocattolo. Al cinema dal 20 marzo. Una splendida festa di morte. Ihiani d'hoc come chi scrive riconosceranno in questa frase il titolo con cui fu pubblicato in origine il romanzo Shining in Italia, ma questa definizione si presta bene per descrivere anche The, il nuovo film diche adatta La scimmia di, una delle storie contenute nella seconda raccolta di racconti del Re dell'horror, Scheletri. Una definizione che calza a pennello, perché questo è il nuovo lavoro del regista di Longlegs: una sanguinosa e divertita carrellata di morti in una commedia horror eccessiva e gustosa, che si avvale anche di .