The Family 2 arriva su Canale 5 | tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa

“The2”su5:piùGli appassionati delleturche possono segnare una data importante sul calendario: da lunedì 24 marzo 2025, ladi The(Aile in originale)su5, prendendo il posto di My Home My Destiny nella fascia pomeridiana delle 16:50.Dopo il grande successoprima, trasmessa in Italia durante l’estate del 2024, i fan potranno finalmente scoprire come proseguiranno le vicendefamiglia Soykan, tra segreti, tensioni e amori tormentati.La trama di “The”: dove eravamo rimasti?Theracconta la storia di Aslan Soykan, interpretato dal talentuoso K?vanç Tatl?tu?, capo di una potente famiglia criminale di Istanbul. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Devin Ak?n (Serenay Sar?kaya), una psicologa che riesce a penetrare la sua corazza e metterlo di fronte ai suoi conflitti interiori.