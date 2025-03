Tpi.it - The Equalizer 2 – Senza perdono: tutto quello che c’è da sapere sul film

The2 –: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda The2 –del 2018 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola, con protagonista Denzel Washington, è il sequel deldel 2014 The– Il vendicatore.1 Si tratta della quarta collaborazione tra Washington e Fuqua dopo Training Day, il primoe I magnifici 7, oltre che il primo sequel di Fuqua e Washington in tutta la loro carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaRobert McCall, ex agente segreto della Defense Intelligence Agency (DIA), vive a Roxbury, un quartiere popolare di Boston, si guadagna da vivere facendo l’autista per la Lyft e assiste le persone che hanno dei problemi.