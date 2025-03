Fanpage.it - The Electric State, i fratelli Russo: “Ossessionati dai robot, l’IA può essere uno strumento se l’uomo è al comando”

The, in streaming su Netflix dal 14 marzo, è il nuovo kolossal dei, registi degli ultimi due Avengers. Su Fanpage.it raccontano la loro infanzia da “drogati di media” che guardavano “di tutto, dai film agli anime giapponesi”. Tanto intrattenimento, ma anche un monito sul “potere praticamente sterminato delle big tech che agiscono solo in base ai propri interessi”.