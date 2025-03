Quotidiano.net - Tesla esclusa dal Salone dell'Auto di Vancouver per motivi di sicurezza

è statadalInternazionaledi. Gli organizzatori hanno scelto di "rimuoverla" a causa di problemi diche ruotano attorno all'azienda guidata da Elon Musk, in un momento di crescente protesta in Canada contro il miliardario. La decisione, hanno spiegato, è stata presa per "garantire ladei visitatori, degli espositori e del personale". Ilinizia oggi, e l'anno scorso ha attirato un numero record di 130.000 visitatori.è stata recentemente oggetto di proteste e vandalismi in diverse città degli Stati Uniti e del Canada: solo ieri, una persona vestita di nero ha incendiato diversi veicoli'azienda in un'officina di riparazione a Las Vegas, ha affermato la polizia, in quello che l'Fbi sta indagando come possibile atto di terrorismo interno.