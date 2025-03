Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Atletico e Bgv dividono la posta

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Esperia ha pareggiato fra le mura amiche contro il BGV Soccer, per uno 0-0 che in fin dei conti serve poco ad entrambe le contendenti. E’ il risultato del posticipo del lunedì per quel che riguarda il ventitreesimo turno del campionato di, che si è giocato solo in parte a causa dei risvolti del maltempo dello scorso weekend: sugli otto incontri del programma, ben sei sono infatti stati rinviati. La Briglia – Tobbiana, Bacchereto – San Lorenzo Campi Giovani, Carraia – Carmignano, Eureka – Firenze Nord, Las Vegas – Colonnata e Paperino San Giorgio – Prato Sport dovrebbero essere recuperate la prossima settimana, con tutta probabilità fra mercoledì e giovedì (con l’ufficializzazione che dovrebbe arrivare a breve). La classifica parziale vede al comando La Libertà Viaccia, che ha superato con un netto 5-1 la CDP Vaianese e si è portata a 50 punti.