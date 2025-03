Lanazione.it - Terza: cade in casa il Santa Maria a Monte

Pisa 19 marzo 2025 – Nel girone B diCategoria si sono giocate solo tre partite. Rinviate Casenuove Gambassi – Casteldelbosco, Montopoli –serra, Fucecchio – Treggiaia, La Borra – Calasanzio, e Ponte a Elsa – Casciana Terme Lari. Clamorosa sconfitta interna delper 0 – 1 contro l’Atletico Le Melorie (rete ospite di Sbrana): una sconfitta che costa cara ai padroni diche rimangono quinti a quarantuno punti ma con una gara in meno da giocare rispetto alle quattro che li precedono. Casenuove gambassi in testa con quarantasette punti, Ponte a Elsa secondo con quarantacinque, casciana Terme Lari terzo con quarantatre e Calasanzio quarto con quarantadue. La Stella Azzurra è sesta, ad un solo punto dalgrazie al successo per 2 – 0 sul Ponzano firmato dalle reti di Bulgarelli e Granchi.