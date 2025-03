Terremoto Nato | Trump starebbe valutando di rinunciare al ruolo di comandante supremo della alleanza in Europa

Leggi su Open.online

L’amministrazionedialdialleatoin, unche fu inaugurato dall’allora eroeseconda guerra mondiale e presidente USA Dwight D. Eisenhower. A riferirlo è Nbc News. Il SACEUR è la seconda posizione militare più alta all’interno, inferiore solo al PresidenteMilitary Committee. Attualmente questoè coperto dallo statunitense Christopher G. Cavoli, mentre per la Military Committee la poltrona più alta è occupata dall’italiano Giuseppe Cavo Dragone. Quanto conta il SACEURIl Pentagono, secondo quanto riporta Nbc, sta intraprendendo una significativa ristrutturazione dei comandi e dei quartieri generali delle forze armate statunitensi. Uno dei piani in esame, hanno detto i due funzionaridifesa alla testata, prevede che gli Stati Uniti rinuncino aldialleatoin, noto nel gergo militare come SACEUR.