Sport.quotidiano.net - Ternana, tifosi in fibrillazione per il derby. Già esauriti i biglietti per la curva Nord

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto Austeri Umbria protagonista assoluta domenica prossima, vedi-Perugia e Gubbio-Virtus Entella. Irossoverdi hanno immediatamente preso d’assalto i punti vendita deiper il(disponibilità iniziale circa 10.000, non è possibile acquistarli online) e laè andata ben presto soldout. La nostra regione è dunque attesa da un pomeriggio appassionante e di peso specifico assoluto, per la vetta, con le due gare-clou che si giocheranno in contemporanea alle 15. La squadra rossoverde riprenderà ad allenarsi questo pomeriggio al "Taddei" dopo il giorno di riposo. Per la grande sfida con i biancorossi dovrebbe tornare a disposizione Capuano che ha saltato la gara di lunedì scorso per motivi precauzionali in seguito a un fastidio muscolare evidenziato alla fine di-Sestri Levante.