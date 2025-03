Europa.today.it - Ternana-Perugia, sorpresa Samuele Damiani alla ripresa. Le ultime sulle condizioni di Marco Capuano

Un allenamento congiunto per preparare il derby. I ragazzi di Ignazio Abate hanno disputato un test contro la Primavera nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo, all’antistadio Taddei. Due tempi ridotti per consentire a chi non ha giocato (o è subentrato nel match contro la.