Terna a febbraio consumi elettrici +06%

Unlimitednews.it - Terna, a febbraio consumi elettrici +0,6%

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati di, ail fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 24,9 miliardi di kWh, valore in diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2024.Il dato della domanda, confrontato con il mese didello scorso anno, bisestile, e corretto dall’effetto di un giorno lavorativo in meno (20 invece di 21) e della temperatura media mensile inferiore di 1,5°C, cambia di segno ed è pari a +0,6%. A livello territoriale, la variazione rettificata dal calendario diè stata leggermente positiva al Nord e al Centro (+0,8%) e stazionaria al Sud e nelle Isole. Nei primi due mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale rettificato in considerazione del confronto con un anno bisestile è pari a +1% (-0,5% il dato grezzo). L’indice Imcei elaborato da, che prende in esame iindustriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, è in flessione dell’8,4% rispetto a2024 (-6,1% la variazione rettificata).