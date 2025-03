Wired.it - Terapie digitali, a che punto siamo con il disegno di legge. Le parole di Simona Loizzo al Wired Health 2025

Leggi su Wired.it

La presidente dell'intergruppo parlamentare Sanità digitale esi è detta "fiduciosa del fatto che in estate o, al più tardi in autunno, andremo in aula”