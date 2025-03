Anteprima24.it - Tenta estorsione su lavori edili, arrestato dalla polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti delladi Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata ditaaggravata dal metodo mafioso. Le indagini, coordinateDirezione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli e condotte dagli agenti del Commissariato Secondigliano, hanno preso il viadenuncia presentata in Procura dal legale rappresentante di una ditta per iltivo disubito ad opera dell’indagato per deidi ristrutturazione ad un immobile, da eseguirsi al Corso Secondigliano, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.