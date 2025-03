Quotidiano.net - Tennis:Miami;Cinà scrive la storia, prima vittoria Atp a 17 anni

a 17in un torneo Atp per Federico Cinà.lasuperando il primo turno del Miami Open: il giovane siciliano ha così battuto in due set 7-6, 7-6 l'argentino Francisco Comesana. L'azzurro, wild card in Florida, ha vinto il suo primo match allapartita nel circuito maggiore: al secondo turno affronterà Grigor Dimitrov.