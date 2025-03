Isaechia.it - Temptation Island, dopo i 19 mazzi di rose rosse Sofia Costantini riceve un altro regalo dal suo ammiratore segreto: ecco cosa le ha scritto

, l’ex tentatrice dell’ultima edizione diha ricevuto undal suo.Solamente qualche giorno fa infatti la giovane aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video di una romantica sorpresa da parte di un. L’uomo in questione si firmava come “Mr. Grey” e ha fatto recapitare all’indirizzo diben 19di megache contenevano tutte un biglietto speciale. Ogni mazzo di fiori infatti era accompagnato da un misterioso bigliettinoa penna che riportava un pezzo di una frase che, alla fine citava:Le persone uniche meritano attenzioni uniche. Mr. Grey non sparisce, anzi vorrebbe frequentarti se gliene darai la possibilità, altrimenti sparirò perché non sei un divertimento per me.Questo gesto ha particolarmente incuriositoche sui social si è mostrata entusiasta della sorpresa e anche del misterioso bigliettino da parte del suo Mr.