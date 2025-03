Tg24.sky.it - "Tempesta Equinoziale" in arrivo in Italia: che cos'è e quali sono i possibili rischi

Leggi su Tg24.sky.it

Inla Primavera inizierà con una “”: un fenomeno che, tipicamente, si verifica proprio durante le fasi di transizione in prossimità degli equinozi, dunque, tra l’inverno e la primavera e tra l’estate e l’autunno. Le condizioni atmosferiche durante questi periodicaratterizzate da repentini passaggi dal freddo al caldo (o viceversa) con un'alternanza di situazioni metereologiche che può durare anche per settimane. A partire da giovedì 20 marzo, la giornata dell’equinozio di Primavera, sul comparto Nord Atlantico si diffonderà una vasta depressione in grado di pilotare masse d'aria molto fredde che si dirigeranno poi verso il bacino del Mediterraneo. Queste correnti instabili di origine polare che toccheranno il nostro Pease, favoriranno la formazione di un insidioso ciclone che darà il via ad una fase di maltempo intenso e persistente.