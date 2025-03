Quifinanza.it - Telefonata Trump-Putin sul cessate il fuoco, cosa si sono detti veramente

Leggi su Quifinanza.it

Nonostante la roboante propaganda di questi giorni, l’annunciatafranon è che una tappa dei lunghi negoziati fra Stati Uniti e Russia. Per mesi abbiamo sottolineato come la tregua in Ucraina fosse una questione che russi e americani avrebbero discusso fra loro, senza il coinvolgimento reale degli altri attori coinvolti (Kiev e l’Ue).Il colloquio fra i due presidenti segna tuttavia una svolta nella definizione delildi 30 giorni. E mette sul piatto ciò che davvero vuole Mosca dal riavvicinamento a Washington, al di là delle speculazioni mediatiche.Il vero accordo frasull’UcrainaLa prima e più diretta fonte per verificaresieffettivamenteDonalde Vladimirnella lorodi oltre due ore e mezzai comunicati ufficiali delle rispettive cancellerie.