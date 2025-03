Lettera43.it - Telefonata Trump-Putin, Mosca accetta una tregua limitata alle infrastrutture energetiche

Martedì il presidente americano Donalde il suo omologo russo Vladimirhanno avuto un colloquio telefonico di due ore e mezza. Durante la conversazione era attesa la risposta dialla proposta di cessate il fuoco completo di 30 giorni, avanzata dagli Stati Uniti eta dall’Ucraina.l’ha ufficialmente rifiutata, concordando invece conunatemporanea che riguarda solamente gli attacchiucraine. Parlamente, Washington ehanno concordato di avviare negoziati per un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero. Secondo la Casa Bianca, le trattative riprenderanno a Gedda, in Arabia Saudita, già questa domenica.Le condizioni richieste daDurante il colloquioha rifiutato di impegnarsi in unagenerale, subordinandola alla cessazione totale degli aiuti militari a Kyiv, allo stop della condivisione di informazioni di intelligence e al blocco della mobilitazione di nuove reclute ucraine.