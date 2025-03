Thesocialpost.it - Telefonata Trump-Putin, Fiona Hill: “Ha vinto lo zar, Donald ha sbagliato tattica mettendo a rischio l’Europa”

, ex responsabile perdel Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, era presente all’incontro traa Helsinki nel 2018. Riguardo alla recentetra i due leader,ha commentato: «ha ottenuto quello che voleva». Secondo lei, il problema va oltre la questione ucraina: «Il sistema di sicurezza nato dalla Prima e dalla Seconda Guerra Mondiale è finito. Gli europei sono ora minacciati contemporaneamente da Russia, Stati Uniti e Cina. Se non capiranno che è il momento di costruire una difesa autonoma, le conseguenze saranno molto tetre».Analizzando con un’intervista su Repubblica i comunicati diffusi dopo la chiamata,ritiene che il risultato sia stato poco soddisfacente per la Casa Bianca. «Il comunicato del Cremlino è più lungo e dettagliato, ma a parte il cessate il fuoco per le infrastrutture energetiche, non offre nulla di significativo.